Istat: Fitto, intervenire in modo strutturale su disparità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontare in modo complessivo e coerente il tema dalla disparità territoriale “ci può consentire di affrontare in modo più efficace anche le altre disparità e differenze su cui si concentra il rapporto dal punto di vista non solo degli obiettivi della qualità della vita, ma anche dei servizi essenziali, dalla sanità al lavoro fino all'istruzione. È necessario intervenire in modo strutturale per dare una risposta organica”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione della presentazione del rapporto sul Benessere equo e sostenibile 2022 dell’Istat. Il tema delle politiche di coesione, secondo Fitto, rischia di essere considerato marginale nel dibattito, “ma ritengo sia necessario riflettere sul tema della coesione”. (Rin)