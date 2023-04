Fvg: Fedriga, nuova giunta all’insegna della continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova giunta regionale del Friuli Venezia Giulia è nata all’insegna della continuità. Lo ha detto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, presentando oggi al Palazzo della Regione a Trieste il nuovo esecutivo. “La nuova giunta regionale, formata in brevissimo tempo, è all'insegna della continuità, grazie alla fiducia accordataci dai cittadini nell'ultima tornata elettorale a seguito di un'ottima azione amministrativa che non è stata di una persona, ma di una squadra e che ora si avvale anche di due preziosi innesti”, ha sottolineato, riferendosi all’ingresso di Mario Anzil, nuovo vicepresidente, e di Cristina Amirante. Il presidente ha convocato per il 26 aprile il nuovo Consiglio regionale, chiamato a eleggere il presidente dell'assemblea, mentre la prima riunione di giunta si terrà intorno al 28 aprile. (Frt)