Roma: Fd'I, Gualtieri non consulta Assemblea capitolina su modifica statuto Acea

22 luglio 2021

- Sulle modifiche allo statuto di Acea, l'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e le nomine dei componenti dello stesso "il sindaco Gualtieri ha scelto in maniera arbitraria di ignorare l'Assemblea capitolina. Come mai? Non è possibile che tutto sia calato dall'alto e che i membri del Cda vengano scelti nelle stanze buie del Partito democratico e il tutto sia presentato come qualcosa di già fatto, da accettare". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi, Giovanni Quarzo, Rachele Mussolini, Francesca Barbati, Federico Rocca e Mariacristina Masi. "Oltretutto - aggiungono - con un aggravio delle spese da sostenere, vista la crescita del numero dei componenti del CdA, a carico dell'azienda e, quindi, anche del Comune di Roma. È evidente che Gualtieri e la sua giunta abbiano dato il via a tutti questi procedimenti in via autonoma, ignorando i canonici passaggi amministrativi in commissione Lavori pubblici e in Aula Giulio Cesare. Il tutto senza tenere in considerazione che queste scelte inficeranno ancora di più ad un bilancio ridotto all'osso, salvato dal default solo dalle risorse che arrivano dal governo Meloni. Caro sindaco, spiegaci un po' come è stato possibile tutto questo". (Com)