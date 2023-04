Russia: fonti stampa, ammiraglio Liina potrebbe diventare nuovo comandante flotta del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio russo Viktor Liina, comandante della flotta baltica, potrebbe diventare il nuovo comandante di quella del Pacifico, al posto dell'ammiraglio Sergej Avakyants. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", citando due fonti vicine al ministero della Difesa russo. "Avakyants ha recentemente festeggiato il suo 65mo compleanno. Non stiamo parlando del suo licenziamento, è solo che il suo termine per il servizio militare è scaduto. L'ammiraglio Liina è considerato il suo possibile successore come comandante della flotta del Pacifico", ha detto una fonte di "Tass". L'incarico di comandante della flotta del Baltico potrebbe essere occupato invece dal viceammiraglio Vladimir Vorobjov, che attualmente ricopre la carica di vice capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe. (Rum)