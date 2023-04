Decreto Migranti: Menia (Fd'I), regolare flussi è un dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare delle regole all'immigrazione è un dovere perché senza regole l'immigrazione crea disperazione e tensioni sociali. In nome della solidarietà assistiamo ai morti in mare, allo sfruttamento, alla ghettizzazione nelle periferie. Abbiamo il diritto-dovere di essere solidali ma anche di difendere la nostra identità. E' un dato di fatto che l'Italia sia una piattaforma protesa nel mediterraneo e che siamo attrattivi sia per la rotta africana che per quella balcanica, dal primo di gennaio di quest'anno abbiamo avuto il 300 per cento in più di ingressi in Italia, 115mila persone che in tendenza, considerata anche la rotta balcanica, diventeranno 400 mila. E' l'effetto Eldorado e noi abbiamo il dovere di porre delle regole a questi flussi, per questo il nostro voto è nettamente favorevole a questo decreto". Lo afferma in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia. (Rin)