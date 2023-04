Monza: nuovo protocollo d'Intesa triennale fra Provincia e Ust per inserimento socio-lavorativo alunni con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, giovedì 20 aprile, il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, e la Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale (Ust), Vincenza Maria Berardi, hanno firmato il Protocollo d'Intesa per la diffusione di iniziative a sostegno e in favore dell'inserimento socio-lavorativo di alunni con disabilità, rinnovando l'impegno preso già negli scorsi anni in tal senso. Tale protocollo, di durata triennale, si inserisce infatti in un percorso già intrapreso dall'ente per costruire un sistema integrato tra Provincia e Ust che assicuri un orientamento che coinvolga le scuole e i servizi attivi nel Piano Lift (Piano provinciale per l'occupazione dei disabili della Brianza) presenti sul territorio, offrendo esperienze concrete come Stage e Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento, ex-Alternanza Scuola Lavoro), favorendo un supporto costante per i giovani con disabilità in uscita dalla scuola superiore e assicurando la massima collaborazione interistituzionale, secondo un modello e buone prassi diffuse fra Istituzioni scolastiche, Centri di Formazione Professionali e tutti gli Enti o Aziende ospitanti. La proposta è stata espressamente pensata e messa a punto per le scuole secondarie di II grado della Provincia che abbiano allievi con disabilità certificata, che abbiano compiuto i 16 anni di età e frequentanti un percorso formativo in diritto dovere di istruzione e formazione. La Provincia provvederà alla costruzione di un sistema provinciale di orientamento che coinvolga scuole e servizi previsti nel Piano L.ift, mentre Ust si occuperà della diffusione di iniziative inerenti azioni di sistema proposte dalla Provincia legate all'attuazione del Piano Lift, fornendo supporto alle Scuole che aderiranno. Il fine ultimo è quello di aiutare gli studenti con disabilità al conseguimento dell'autonomia personale, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità una volta in uscita dai percorsi di istruzione e formazione. Dal canto suo l'Ust avrà la possibilità di disporre di contenuti e attività didatticamente validi e ben progettati da diffondere nelle Scuole secondarie di II grado, per favorire comportamenti attivi e responsabili in ambito di PCTO, incentivare la diffusione nelle scuole delle azioni di sistema proposte dalla Provincia di Monza e della Brianza e infine incrementare la creazione e partecipazione delle Scuole a reti territoriali. (segue) (Com)