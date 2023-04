Monza: nuovo protocollo d'Intesa triennale fra Provincia e Ust per inserimento socio-lavorativo alunni con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, sottolinea come "questo Protocollo è il frutto di anni di esperienza di UST e del Servizio per il collocamento mirato della Provincia su un tema molto caro agli enti del territorio, e sul quale, negli anni, sono già stati fatti parecchi passi avanti. Ricordiamo che, attraverso il già citato piano Lift, la Provincia finanzia progetti, servizi e incentivi per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Alcuni di questi trovano spazio su ABILinRETE, un progetto che assicura uno spazio web dedicato a tutte le notizie, eventi e iniziative realizzati dai soggetti impegnati per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel territorio provinciale. Tramite gli avvisi di Orientamento al lavoro, finanziati con i fondi del Piano LIFT 2019-2020-2021, la Provincia ha supportato 124 studenti con disabilità ad affrontare la chiusura dell'esperienza scolastica e il passaggio al mercato del lavoro, anche in fase di emergenza Coronavirus. I progetti finanziati sono stati 24, e hanno visto il coinvolgimento di 30 alunni nel 2020, 38 alunni nel 2021 e 56 alunni nel 2022, con rispettivi investimenti di 57.471,52 euro nel 2020, 83.493,55 nel 2021 e 121.985,31 nel 2022. La firma di questo Protocollo è un ulteriore passo per assicurare che tutti i nostri ragazzi con disabilità possano avere fin dalla scuola strumenti adeguati alle proprie specificità per affrontare il mondo del lavoro e dell'istruzione, senza che si sentano in alcun modo lasciati indietro". (Com)