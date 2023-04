Sudan: Minniti (Med-Or), crisi potrebbe innescare effetto domino in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso in Sudan potrebbe innescare un effetto domino in Libia. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il presidente della fondazione Med-Or ed ex ministro dell’Interno, Marco Minniti. Del resto in Libia, che l'Italia considera chiaramente come una priorità assoluta della sua politica estera e dove lo stesso Minniti si è recato più volte durante il suo mandato al Viminale, è conclamata la presenza di combattenti sudanesi e ciadiani. Una presenza che, a detta dello stesso presidente di Med-Or, potrebbe giocare un ruolo nella crisi sudanese, con il rischio non remoto di un’instabilità che coinvolga l’intera regione. “La presenza di mercenari rischia di innescare un potenziale effetto domino. Essendoci mercenari sudanesi in Libia, e sicuramente anche in altri Paesi, il rischio che l’instabilità si trasferisca altrove non è da sottovalutare, anche se in questo momento l’epicentro è il Sudan. Ma per la presenza di combattenti e mercenari sudanesi in vari Paese nel Nord Africa, a cominciare dalla Libia, il fatto che possa verificarsi un’espansione della crisi non può e non deve essere in alcun modo sottovalutato, sapendo anche che la Libia ha anch’essa problemi abbastanza significativi di instabilità e di debole coesione interna”, afferma Minniti. (Res)