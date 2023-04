Roma: in Municipi IV e XIII aperture straordinarie fine settimana per carta identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana del 22 e 23 aprile è in programma un nuovo appuntamento con le giornate dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 22 sarà possibile, infatti, fare richiesta della Cie presso gli sportelli anagrafici dei Municipi IV e XIII. Come di consueto - spiega il Campidoglio in una nota - oltre agli uffici municipali, saranno aperti a Roma anche i tre ex Punti informativi turistici di piazza di Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino, sia sabato 22 dalle 8:30 alle 16:30 che domenica 23 dalle 8:30 alle 12:30. Per poter richiedere la carta d'identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile venerdì 21 aprile dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità, sul sito del ministero dell'Interno. (segue) (Com)