Roma: in Municipi IV e XIII aperture straordinarie fine settimana per carta identità (2)

- "Prosegue l'impegno dell'amministrazione capitolina per snellire il lavoro dei canali ordinari di rilascio della Cie e per garantire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza: in occasione del prossimo open day saranno oltre 400 le richieste di documenti d'identità accolte. Tale risultato è reso possibile grazie al grande impegno dei Municipi e di tutti gli ufficiali di anagrafe coinvolti, a cui va un sentito ringraziamento", commenta Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. (Com)