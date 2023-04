Libano: media, approvazione del governo del controllo dei capitali viola la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del governo del Libano, Najib Miqati, con la “tacita approvazione” del presidente del parlamento Nabih Berri, "ha presentato una legge incostituzionale nei confronti dei correntisti libanesi", approvando "un provvedimento speciale per imporre controlli sui capitali e sui bonifici alle banche", sulla base di una richiesta del ministro uscente delle Finanze Youssef Khalil, vicino a Berri. Lo ha riferito il quotidiano libanese vicino all'opposizione "Nidaa al Watan", commentando la decisione del governo del 18 aprile scorso, che appoggia in modo ufficiale le mosse delle banche nei confronti dei correntisti fin dall’inizio della crisi economica nel 2019. La mossa di Miqati viene contestata perché un governo in carica per gli affari correnti non può, secondo la Costituzione, legiferare su un tema così significativo. Secondo "Nidaa al Watan" il governo ha chiesto al governatore della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, di fissare un limite massimo a prelievi e trasferimenti in conformità con le circolari della Bdl, dopo la proroga in parlamento del disegno di legge sui capitali. Il progetto di legge che istituisce un controllo formale dei capitali ostacola la libera circolazione dei flussi di denaro tra il Libano e l'estero fin quando non si riuscirà a ristabilire l'equilibrio nella bilancia dei pagamenti del Paese, evidenzia il quotidiano. Il sistema finanziario ha già visto decine di miliardi di dollari fuoriuscire dal Paese, a discapito delle riserve di liquidità in valuta estera delle banche e della Bdl. Nel corso del 2019, poi, il settore bancario ha iniziato, prima in sordina e poi con il sostegno dell'Associazione delle banche del Libano (Abl) e della Bdl, a limitare gli importi in dollari che i correntisti potevano prelevare dai propri conti. (segue) (Lib)