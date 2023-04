Libano: media, approvazione del governo del controllo dei capitali viola la Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti monetarie, bancarie e legali hanno riferito a "Nidaa al Watan" che quanto proposto da Miqati e Khalil (con il sostegno di Berri) mira a "legittimare le gravi violazioni commesse da Riad Salamé dall'inizio della crisi attraverso circolari sui prelievi e sui loro massimali". La decisione del governo Miqati mira anche a "tutelare dalle azioni legali dei depositari sia le banche che hanno fatto rispettare queste circolari illegali sia i giudici che servono gli interessi incrociati del sistema politico e bancario, in violazione dei principi fondamentali della giustizia". Dalla fine dell'estate 2019, i correntisti libanesi hanno avuto un accesso limitato ai loro depositi, e pochi procedimenti legali avviati in Libano o all'estero hanno portato a sentenze in loro favore. Come evidenzia il quotidiano, i "controlli sui capitali non hanno l'approvazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), il che indica chiaramente che la conclusione di un accordo non è più una priorità per il governo". Sono i controlli formali sui capitali a far parte delle raccomandazioni politiche dell’Fmi. Il Libano spera di beneficiare di un programma di aiuti dell’istituzione finanziaria internazionale dopo aver firmato un accordo preliminare per sbloccare una somma di tre miliardi di dollari a seguito della crisi economica del Paese nel 2019, che ha paralizzato il sistema bancario e bloccato l'accesso dei depositari ai loro conti in dollari statunitensi. (Lib)