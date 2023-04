Agricoltura: Carloni (Lega), bene emendamento anti-Prosek in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione dell'emendamento anti-Prosek in commissione Agricoltura all'Europarlamento. Il Prosecco, prodotto Dop, è italiano e nulla ha a che fare con il vino croato, il Prosek". Lo afferma il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, della Lega. "La simile denominazione avrebbe potuto danneggiare la nostra produzione - sottolinea il parlamentare in una nota -. L'unanimità espressa dagli eurodeputati per l'approvazione al nuovo regolamento sulle Dop e Igp ha dimostrato l'interesse generale degli Stati membri a voler difendere la qualità dei prodotti agricoli, anche del nostro made in Italy". (Com)