Egitto: agenzia Fitch prevede crescita del 6,8 per cento dell'industria delle costruzioni

- Fitch Solutions, parte dell'agenzia internazionale di valutazione del credito Fitch, prevede che nel 2023 l'industria edile egiziana si espanderà del 6,8 per cento su base annua e che tra il 2024 e il 2027 seguirà una crescita media annua del 7,4 per cento. Lo ha riferito il quotidiano online in lingua inglese "Egypt Independent", citando un rapporto sulle infrastrutture egiziane. Il rapporto prevede che, nel breve periodo, "la spinta del governo verso la privatizzazione aumenterà le possibilità per il settore privato di sostenere la crescita delle costruzioni" e di rafforzare la sua partecipazione nell’ambito. I miglioramenti associati all'ambiente operativo del settore privato – ha sottolineato il rapporto – attireranno investimenti stranieri e locali. Inoltre, le condizioni che attualmente favoriscono prestazioni superiori alle aspettative nel mercato delle costruzioni egiziano, tra cui forte crescita economica, stabilità politica e macroeconomica e una popolazione giovane in crescita, “sono previste anche per i prossimi anni", ha concluso Fitch Solutions nel rapporto. (Cae)