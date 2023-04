Trasporti: Trenitalia, chi rinuncia a viaggio può chiedere rimborso integrale biglietto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione sulla linea Alta velocità Firenze-Bologna è in graduale ripresa, mentre permane sospesa nel nodo di Firenze. “Ancora in corso l'intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto”. Lo rende noto Trenitalia tramite il proprio sito, a seguito dell’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità tra Firenze Castello e Bologna dovuta all'uscita dai binari di un carro di un treno merci. (Rin)