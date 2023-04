Roma: 6 ambientalisti bloccati a Torrenova, altri 10 bloccano traffico in via Labicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone appartenenti all'associazione ambientalista Extinction Rebellion, sono state bloccate dagli agenti della polizia di Roma e dalla Digos presso le stazioni metro, alla metro C Torrenova. Dal controllo è emerso che avevano negli zaini diverse confezioni di colla. in via Labicana, invece, la Polizia di Stato ha messo termine, dopo pochi minuti, ad un blocco stradale effettuato da 10 persone di Ultima Generazione. Gli stessi sono stati identificati e condotti nei commissariati di zona. (Rer)