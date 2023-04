Imprese: Castagna (Banco Bpm), Piano Strategico 2021-2024 già "battuto", nei prossimi mesi aggiornamento con nuovi target

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando è stato annunciato il Piano Strategico 2021-2024 di Banco Bpm "era stato accolto dai mercati come difficile e ambizioso, ma nella sostanza" lo " stiamo già ampiamente 'battendo' " .Lo ha detto l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, intervenendo all'assemblea ordinaria in corso a Milano. "Il nuovo contesto macroeconomico e finanziario - ha spiegato - delinea un quadro molto diverso da quello che era stato possibile profilare alla fine del '21, quando avevamo reso pubblici gli obiettivi per il triennio 2021/24: per questo motivo, già a febbraio, in sede di pubblicazione dei risultati 2022, abbiamo alzato il livello di ambizione, prefiggendoci per il 2023 e il 2024 degli obiettivi in termini di utile per azione pari rispettivamente a oltre 60 centesimi e a circa 75 centesimi – laddove il piano si fermava nei due anni a circa 49 e 69 centesimi – e prefigurando un'ulteriore crescita di 15 centesimi per il 2025, a parità di scenario. Non solo ritengo i nuovi livelli di ambizione ampiamente raggiungibili, ma sono sicuro che la banca abbia tutto il potenziale dare ai suoi stakeholder soddisfazioni anche superiori in termini di performance e di relativa remunerazione degli azionisti". "Una delle nostre più importanti priorità per i prossimi mesi sarà quindi quella di predisporre un aggiornamento del nostro Piano Strategico, sempre in una logica stand alone che, sono convinto, potrà porsi l'obiettivo di superare i target recentemente annunciati", ha concluso.(Rem)