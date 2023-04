Fd'I: Montaruli, ad Arianna Meloni il nostro pieno sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Arianna Meloni "va il nostro pieno sostegno e la nostra piena solidarietà. Non si può rimanere in silenzio, l’attacco ad Arianna Meloni è un attacco a tutte noi. Ci aspettiamo una presa di posizione netta da parte di chiunque e si interrompa questa campagna di fango, fondata sul nulla nei confronti di un ministro e della propria famiglia. Si interrompa il silenzio perché il silenzio è complice". Lo ha detto, nell’Aula della Camera, la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, in merito alla vignetta odierna, apparsa sul "Fatto Quotidiano", su Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio, Giorgia. Vignetta che coinvolge anche il marito di Arianna Meloni, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)