Fd'I: Prisco, vignetta del "Fatto" su famiglia Lollobrigida esempio di bassezza, condannino tutti

- "La vignetta pubblicata oggi su 'Il Fatto Quotidiano' non è satira, è solo volgare e indecente offesa sul piano personale. Confidando che venga censurato da tutti un tale esempio di bassezza, perché in questo caso le posizioni politiche non c'entrano, desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza al ministro Lollobrigida e alla sua famiglia, vittime di questo ignobile dileggio". E' quanto ha affermato il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco. (Rin)