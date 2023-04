Sudan: Rsf, abbiamo istituito call center per chiamate di soccorso da Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze rapide di supporto (Rsf), gruppo paramilitare sudanese in conflitto con l'esercito regolare per il controllo del Paese, ha istituito un call center per permettere di ricevere chiamate di soccorso dai cittadini e dagli stranieri presenti a Khartum. "La sala opera sotto la supervisione di una forza che comprende varie squadre legali, mediche e di soccorso, un meccanismo di comunicazione diretta è assegnato per servire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire aiuti umanitari e contribuire alle evacuazioni e risolvere le insicurezze", ha affermato il gruppo in una nota pubblicata su Twitter, in cui si precisa che la sala è stata allestita nelle aree della capitale che si trovano sotto il controllo delle Rsf. (Res)