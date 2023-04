Spagna: leader imprenditori Garamendi, a favore alloggi pubblici ma non a misure populiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha affermato di essere a favore della costruzione di alloggi pubblici ma ha criticato le misure "populiste" del governo perché "non vanno da nessuna parte". Garamendi ha indicato che la Spagna avrebbe bisogno di circa 100 mila case all'anno per risolvere il problema abitativo delle famiglie meno abbienti ma si è detto contrario all'interventismo del governo con la recente legge sugli affitti che provocherà esattamente "l'effetto opposto" a quello desiderato. D'altra parte, i leader degli imprenditori ritiene che definire "grande proprietario" chi in possesso di cinque case è il modo migliore per far sì che gli investitori non si fidino della Spagna. (Spm)