Ue: Eurostat, import export area euro in attivo per la prima volta da settembre 2021

- Si stima che le esportazioni di beni dall'area euro al resto del mondo, nello scorso febbraio, sia stata di 232,7 miliardi di euro, con un aumento del 7,6 per cento rispetto al febbraio 2022 (216,2 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono invece attestate a 228,1 miliardi di euro, con un aumento dell'1,1 per cento rispetto a febbraio dello scorso anno (225,6 miliardi di euro). Lo si apprende da dati Eurostat. L'area euro ha quindi registrato, per la prima volta da settembre 2021, un surplus di 4,6 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo, rispetto al deficit di 9,4 miliardi di euro di febbraio 2022. Anche il commercio all'interno dell'eurozona è salito a 224,4 miliardi di euro nello scorso febbraio, con un aumento dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nei mesi di gennaio e febbraio, le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo sono salite a 455,3 miliardi di euro (con un aumento del 9,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022), mentre le importazioni sono salite a 482,4 miliardi di euro (con un aumento del 5,6 per cento). L'eurozona ha fatto così registrare un deficit di 27 miliardi di euro, rispetto ai 39,7 miliardi di euro di gennaio-febbraio 2022. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è invece salito a 450,4 miliardi di euro nel periodo gennaio-febbraio, con un aumento del 10,3 per cento rispetto al 2022. (Beb)