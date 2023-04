Roma: morti sospette in appartamenti, si allunga lista di possibili overdose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra morte sospetta a Roma e anche in questo caso, si ipotizza l’overdose. Il cadavere di un 52enne italiano è stato trovato, ieri sera in via Caro Carminati in zona Tor Vergata. L’uomo era riverso a terra nel soggiorno di casa. Sul corpo dell’uomo non c’erano segni di violenza e la casa non sembrava rovistata come dopo passaggi di ladri. Neanche sono stati trovato elementi che potessero ricondurre la morte ad una overdose ma il fatto che l’uomo fosse tossicodipendente non fa escludere quella ipotesi. Stessa situazione ieri in un appartamento a Conca D’Oro. In quel caso la persona deceduta aveva 21 anni.(Rer)