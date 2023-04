Imprese: Tononi (Banco Bpm), dato disponibilità per un altro mandato da Presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

“Ho deciso di dare nuovamente la mia disponibilità per un altro mandato così da essere ancora parte del progetto di Banco BPM e continuare a lavorare in sinergia con l'Amministratore Delegato Giuseppe Castagna, con la squadra di amministratori e sindaci che verrà nominata in questa Assemblea e con tutte le persone del Gruppo”. Lo ha detto il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi, intervenendo all'assemblea ordinaria in corso a Milano.(Rem)