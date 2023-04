Uganda: legge contro l'omosessualità, oggi incontro fra Museveni e deputati partito al governo Nrm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni incontrerà oggi i deputati del Movimento di resistenza nazionale (Nrm), al governo, per discutere il controverso disegno di legge contro l'omosessualità approvato dal parlamento il mese scorso. L'incontro, riferisce in una nota il presidente della delegazione parlamentare dell'Nrm Denis Obua, si svolgerà presso la State House di Entebbe. Tutti i parlamentari saranno tenuti a sottoporsi a un test Covid-19 prima della riunione. Il disegno di legge, che secondo le attese Museveni probabilmente firmerà, indurisce fortemente le pene detentive per l'omosessualità e prevede in alcuni casi perfino la pena di morte. Stati Uniti, Unione Europea ed altri governi internazionali hanno fermamente contestato l'adozione del disegno di legge. (Res)