Trasporti: Fregolent (Iv), Salvini riferisca immediatamente al Parlamento su paralisi treni

- "L'Italia è divisa in due nel silenzio del governo. Il ministro Salvini venga immediatamente a riferire in Aula sulla paralisi della circolazione ferroviaria e sul blocco della linea dell'alta velocità da nord a sud". Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione - Italia Viva. "È incredibile che i passeggeri restino in attesa ore senza informazioni. Come è possibile che un guasto dovuto a un deragliamento paralizzi l'intero Paese? Perché - insiste Fregolent - non sono ancora state completate quelle opere infrastrutturali necessarie a garantire la mobilità? Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha il dovere di dare spiegazioni al Parlamento e agli italiani", conclude la senatrice di Iv. (Rin)