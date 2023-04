Imprese: Tononi (Banco Bpm), valore dell'azione triplicato da aprile 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un contesto tanto complesso, i risultati raggiunti da Banco BPM in questo triennio sono motivo di orgoglio poiché hanno evidenziato un importante trend di miglioramento che anche il mercato ha riconosciuto; lo dimostra la crescita del valore dell'azione che è triplicato da aprile 2020 a oggi". Lo ha detto il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi, intervenendo all'assemblea ordinaria in corso a Milano. "In questi anni la Banca ha avuto una trasformazione significativa anche dal punto di vista della compagine azionaria che si è arricchita di numerosi e importanti nuovi azionisti, tra i quali Enti e Istituzioni di assoluto prestigio a livello nazionale e internazionale", ha concluso. (Rem)