Imprese: Tononi (Banco Bpm), buon posizionamento anche per percorso Esg, impegnati per modello di business sostenibile

- Il buon posizionamento del Gruppo del Banco Bpm "Non è legato solamente agli aspetti della gestione economica e finanziaria, ma anche al percorso ESG che abbiamo intrapreso. È infatti nostro preciso impegno lavorare nell'adozione di un modello di business più sostenibile, a beneficio del nostro Paese e dell'ambiente, e consolidare la nostra vocazione primaria di essere una Banca di comunità, punto di riferimento per i nostri territori e per l'intero sistema produttivo". Lo ha detto il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi, intervenendo all'assemblea ordinaria in corso a Milano. "In questi anni abbiamo continuato il nostro percorso di crescita anche nell'ambito dell'innovazione digitale, in cui sono stati compiuti continui progressi apprezzati dalla nostra clientela", ha concluso. (Rem)