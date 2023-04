Energia: Eni e Spp firmano Memorandum su possibili iniziative nei settori gas e gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e Spp, il più grande fornitore di energia della Slovacchia, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la cooperazione commerciale nei settori del gas e del gnl, volto a individuare iniziative che permettano alla Slovacchia di diversificare le forniture di gas. La firma - si legge in una nota - è avvenuta a margine della visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Paese. In base all'accordo, Eni e Spp valuteranno iniziative nelle aree del trading e della gestione delle capacità di rigassificazione e trasporto per garantire e rafforzare l'approvvigionamento strategico di gas naturale da utilizzare nella Repubblica Slovacca. Questa firma evidenzia potenziali aree di cooperazione e collaborazione tra gli attori energetici europei per migliorare l'accesso del continente a fonti energetiche sicure, affidabili e sostenibili. (Rin)