Fd'I: Ronzulli (FI), vignetta "Fatto" supera limite decenza, è spazzatura

- "A tutto c’è un limite. Il sacrosanto diritto alla satira non vuol dire offendere, superare il limite della decenza, attaccare e violare ogni parvenza di rispetto verso una donna, solo perché sorella della presidente del Consiglio. In questo caso non manca solo il buongusto, la vignetta del 'Fatto Quotidiano' è spregevole, è spazzatura". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, esprimo la mia più totale solidarietà ad Arianna Meloni, offesa gravemente e trascinata, suo malgrado, in una vicenda che avrebbe dovuto restare esclusivamente nell’ambito politico", conclude. (Rin)