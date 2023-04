Imprese: Leonardo, prima grande azienda Difesa in Regno Unito a passare al cloud sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo, in collaborazione con Microsoft e Accenture, diventa la prima grande azienda della Difesa in Regno Unito a migrare applicazioni e dati chiave in un ambiente cloud sicuro, grazie alla scelta della piattaforma cloud “Azure” nei suoi siti. Gli ingegneri di Leonardo nel Paese, si legge in un comunicato, potranno accedere da remoto, in sicurezza, a una "dorsale digitale" che accelererà la ricerca tecnologica, ridurrà i costi di sviluppo e consentirà una collaborazione più stretta con clienti e partner. In futuro, questa infrastruttura digitale consentirà anche di sfruttare l'enorme quantità di dati raccolti per sviluppare nuovi prodotti e servizi. Leonardo, nota nel Regno Unito per i suoi elicotteri e per la produzione di elettronica avanzata per la flotta di Eurofighter Typhoon della Royal Air Force, quest'anno sta investendo circa 100 milioni di sterline nel Paese nell’ambito di una strategia che include l’innovativo progetto “Future Factory”. Nel 2022 l'azienda ha aperto in Regno Unito stabilimenti digitalizzati dedicati all’elettronica, con infrastrutture digitali in grado di facilitare l’accesso e l’uso di big data. Gareth Hetheridge, Direttore Digital e IT di Leonardo UK ha commentato: “Con l'introduzione di una dorsale digitale, dipendenti, partner e clienti possono ora accedere in modo sicuro a dati e applicazioni rilevanti, sempre e ovunque. Ciò sarà fondamentale per consentire il passaggio a un modello dove aziende della Difesa e clienti lavorano fianco a fianco, nonostante si trovino fisicamente in altre parti del Paese o del mondo. La forte collaborazione con Microsoft UK e Accenture ci ha permesso di adottare rapidamente questa tecnologia; siamo orgogliosi di essere i primi a promuovere i vantaggi che il cloud può portare all'industria della Difesa del Regno Unito". (segue) (Com)