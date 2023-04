Imprese: Leonardo, prima grande azienda Difesa in Regno Unito a passare al cloud sicuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di trasformazione digitale di Leonardo e l’adozione del cloud sono guidati da una tipologia di business ad alta intensità tecnologica, basato sul pensiero innovativo di 8 mila dipendenti altamente qualificati basati nel Regno Unito. La dorsale digitale consentirà di semplificare o eliminare i processi ove possibile e automatizzare le attività che richiedono tempi lunghi con poco valore aggiunto. La digitalizzazione aumenterà la produttività e consentirà di sfruttare appieno i data della Difesa, obiettivo della “Digital Strategy for Defence” del Ministero della Difesa britannico. Il progetto sarà implementato anche nel nuovo stabilimento di Leonardo recentemente inaugurato a Newcastle. Qui, 200 nuovi posti di lavoro saranno ricoperti principalmente da ingegneri ed esperti in tecnologie emergenti. (Com)