Trasporti: Mit, da Salvini massima attenzione su treno deragliato

23 luglio 2021

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, segue con la massima attenzione quanto successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi. Lo riferisce una nota del Mit. In particolare - si legge - è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri.(Rin)