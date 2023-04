Bosnia: deputati Repubblica Srpska lasciano per protesta sessione Camera rappresentanti Assemblea parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati dei partiti della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) hanno lasciato ieri la sessione della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina in segno di protesta dopo la dichiarazione congiunta sulla proprietà statale in cui si afferma che lo Stato della Bosnia Erzegovina ha l'autorità esclusiva per regolare tutte le questioni relative a tale questione e le entità, come tutti gli altri livelli inferiori di governo, devono rispettare tali decisioni. Il documento è stato firmato, tra gli altri, dagli esponenti musulmano e croato della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic e Zeljko Komsic. Lo riporta la stampa locale. Mladen Bosic, deputato del partito Democratico serbo (Sds), ha affermato che i parlamentari hanno deciso di fare questo passo a causa delle discussioni e dell'atmosfera presente nella sessione, "che approfondisce le tensioni e crea nuovi conflitti in Bosnia Erzegovina". "Oggi è stato firmato un documento che significa la creazione di un fronte comune contro i beni della Repubblica Srpska", ha detto Bosic. (segue) (Seb)