Bosnia: deputati Repubblica Srpska lasciano per protesta sessione Camera rappresentanti Assemblea parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri gli esponenti musulmano e croato della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic e Zeljko Komsic, insieme con i presidenti dei partiti politici parlamentari a livello statale e di entità del Paese balcanico, hanno concordato e firmato una dichiarazione congiunta sulla proprietà statale della Bosnia Erzegovina. Nel documento hanno ricordato che le decisioni della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina implicano posizioni legali definitive e vincolanti secondo cui lo Stato centrale è l'erede del demanio e dei beni della ex Repubblica (socialista) di Bosnia Erzegovina e della Repubblica federale di Jugoslavia. I firmatari nella lettera invitano quindi a fermare le politiche distruttive in atto nel Paese e a rispettare costantemente l'accordo di pace di Dayton, la Costituzione della Bosnia Erzegovina, le decisioni finali e vincolanti della Corte costituzionale, nonché gli accordi internazionali firmati. Nella dichiarazione si sottolinea che lo Stato e la proprietà statale non possono e non devono essere oggetto di alcun commercio politico perché solo lo Stato della Bosnia Erzegovina ha l'autorità esclusiva per regolare tutte le questioni relative alla proprietà statale e le entità, come tutti gli altri livelli inferiori di governo, devono rispettare tali decisioni. I firmatari hanno quindi annunciato che qualsiasi attività che rappresenti una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e la soggettività giuridica internazionale della Bosnia Erzegovina riceverà una risposta forte e decisa, con tutti i meccanismi e i mezzi adeguati. (Seb)