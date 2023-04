Ucraina: Danimarca e Paesi Bassi doneranno a Kiev 14 carri armati Leopard 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Danimarca donerà 14 carri armati Leopard 2 all'Ucraina, insieme ai Paesi Bassi. Lo hanno affermato il ministro degli Esteri Lars Loekke Rasmussen e quello della Difesa ad interim, Troels Lund Poulsen, dopo una riunione del Consiglio Affari esteri. Il ministro degli Esteri ha spiegato che l'Ucraina ha bisogno di tutto il sostegno "che possiamo darle dall'Occidente". "Si tratta di una grande donazione da parte danese in un progetto di collaborazione con i Paesi Bassi, dove stiamo donando 14 carri armati Leopard 2 all'Ucraina", ha sottolineato Loekke Rasmussen. Il contributo si aggiunge a una donazione di un massimo di 100 carri armati Leopard 1, che il governo ha già annunciato in precedenza. "Da ora fino alla fine del 2023, vedremo che almeno 80 carri armati Leopard 1 troveranno la strada per l'Ucraina e potranno contribuire a sostenere la lotta per la libertà in corso", ha detto Poulsen. Si prevede che i carri armati Leopard 2 possano essere consegnati all'inizio del 2024, ha proseguito il ministro della Difesa. "Questi non sono carri armati danesi. Si tratta di una collaborazione su carri armati non danesi, ma acquistati in collaborazione con i Paesi Bassi", ha evidenziato Poulsen, ripreso dall'agenzia di stampa "Ritzau". (Sts)