Migranti: Molinari (Lega), Lollobrigida ha capito di aver usato delle parole sbagliate

22 luglio 2021

- "Credo che evidentemente il ministro Lollobrigida abbia capito di aver usato delle parole sbagliate e in qualche modo si è scusato. Mi pare evidente...Immagino che quello che lui volesse dire è che il governo deve lavorare a far sì che ci sia un incremento della natalità in Italia". Queste le parole di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ad "Agorà" su Rai 3, con riferimento alle affermazioni del ministro Lollobrigida. (Rin)