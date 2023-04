Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNELa Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, interviene all'inaugurazione della nuova sede di Sanofi Italia a Milano.Sanofi Italia, Viale Bodio 37/b (ore 11)Inaugurazione del tratto di asse viario tra via Teodosio e via Capranica, al termine dell'intervento di riqualificazione. Partecipano rappresentanti dell'Amministrazione comunale, del Municipio 3 e di MM Spa.via Pacini, angolo via Teodosio (ore 12:30)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi visita la 61° edizione del Salone del Mobile.Fiera Rho Milano, Strada Statale Sempione, 28 Rho/MI (ore 10)L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, visita alla 61ª edizione del Salone del Mobile.Fiera Rho Milano, Strada Statale Sempione, 28 Rho/MI (ore 10)L'assessore a Territorio e sistemi Verdi Gianluca Comazzi, interviene al convegno "Sistema parchi Lombardia, 40 anni costruiti sulle nostre radici". Intervengono, tra gli altri: Marzio Marzorati, coordinatore Parchi Lombardia e Cristina Chiappa, vicecoordinatrice Parchi Lombardia.Cascina Centro Parco, via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni/MI (ore 10:30)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione della festa del Salame nobile cremasco, in programma a Crema dal 29 aprile all'1 maggio.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via F. Filzi, 22 (ore 10:30)Punto stampa del presidente della Regione Attilio Fontana e dell'assessore agli Enti locali Massimo Sertori per illustrare i contenuti della riunione con con i presidenti delle Province della Lombardia,Palazzo Pirelli, Belvedere, 31° piano via F. Filzi, 22 (ore 12:15)L'assessore regionale a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa alla prima visione del film "L'ultimo degli U-Boot e l'Angelo di Istanbul".Seminario vescovile Giovanni XXIII via Arena Bergamo (ore 20:45)VARIELe autorità civili, militari e religiose della città, rendono omaggio al maresciallo maggiore degli agenti di custodia Francesco Di Cataldo, vittima del terrorismo nel 45° anniversario della morte.Parco Francesco Di Cataldo, via padre Giovanni Semeria (ore 9:30)Presentazione del Rapporto 2023 sul mercato immobiliare della città metropolitana di Milano “Winning mix – Il partenariato pubblico privato come risorsa per la rigenerazione urbana”. Intervengono, tra gli altri: Paolo Franco (assessore alla Casa e Housing sociale Regione Lombardia), Mario Breglia (Presidente Scenari Immobiliari); Carlo Masseroli (Development & Strategy Director Nhood); Andrea Gibelli (Presidente FNM); Sergio Urbani (Direttore Generale Fondazione Cariplo).Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica, 17 (ore 9:30)Spi Cgil Lombardia presenta la nuova app Spi, unica app a livello nazionale dedicata agli over 60 in cui è possibile controllare news, aggiornamenti, notizie legate all’intrattenimento e rubriche su varie tematiche.Hotel NH Congress Centre, Strada 2, 7 Assago/MI (ore 10)Inaugurazione di Out, il cortile sociale. Un nuovo spazio di socialità per il quartiere, riattivato con il contributo di Fondazione Claudio De Albertis e Fondazione di Comunità MilanoMercato comunale, viale Monza 54 (ore 10)Presentazione di ANTHEM (AdvaNced Technologies for HumancentrEd Medicine), il progetto finanziato dal Piano complementare al Pnrr. Alla presentazione intervengono la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, il presidente di Fondazione Anthem, Stefano Paleari e il responsabile scientifico del progetto ANTHEM, Guido Cavaletti.Università di Milano-Bicocca, Edificio U6 – Agorà, viale Piero e Alberto Pirelli, 22 (ore 10)Conferenza stampa per il Festival della Green Economy " Green Week". Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.Corso Magenta, 59 (ore 11:30)Il Presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio incontra i giornalisti per la prima volta nel nuovo ruolo.Banca Ifis, Via Borghetto 5 (ore 12)Talk organizzato da Intesa Sanpaolo “Trend e prospettive sostenibili dell’illuminazione nel design”,Fiera Rho Milano, Strada Statale Sempione, 28 Aurore, l’arena di Euroluce (Pad. 13) (ore 12:30).Inaugurazione della mostra itinerante sulle stragi nazifasciste nella Guerra di Liberazione 1943 – 1945 dal titolo "Nonostante il lungo tempo trascorso...".Castello Sforzesco, sala dei pilastri (ore 15:30)MONZAIl presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luigi Santambrogio interviene all'evento del Fuori Salone 2023 al Centro di Formazione Professionale "G. Terragni" di Meda.Centro di Formazione Professionale "G. Terragni", Meda. (ore 17) (Rem)