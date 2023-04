Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni moderate diffuse o localmente forti sui rilievi e parte centro occidentale della Regione, meno marcate in Appennino e sui settori orientali della bassa pianura: insistenti sin dalla notte e persistenti per tutta la giornata, possibili anche a carattere di rovescio e di debole temporale o localmente di moderata intensità. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in calo, in pianura minime tra 8 e 12°C, massime tra 13 e 16°C. (Rem)