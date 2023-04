Ue: Urpilainen, Europa e Africa hanno interesse comune su clima e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico è una delle più serie minacce alla sicurezza globale, una minaccia che l’Unione europea non può vincere da sola. Lo ha detto la commissaria europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, intervenendo con un videomessaggio alla 12ma Africa Day International Conference a Brdo, in Slovenia. “Combattere il cambiamento climatico è fondamentale per la futura stabilità della comunità africana. Nell’Africa subsahariana il 70 per cento della popolazione ha meno di 30 anni. Coinvolgere i giovani è vitale per la cooperazione. La conferenza di oggi può rappresentare una piattaforma importante per il confronto interregionale sul cambiamento climatico”. (Frt)