Regno Unito: "Telegraph", navi spia russe minacciano di sabotare l'approvvigionamento energetico

- Navi spia russe stanno mappando i parchi eolici e i principali cavi di comunicazione al largo della costa britannica come parte dei piani per sabotare l'approvvigionamento energetico del Regno Unito. Riporta la notizia il quotidiano "The Telegraph". I dettagli delle missioni segrete delle "navi fantasma" russe, spesso travestite da pescherecci o navi da ricerca, sono stati rilasciati quando Downing Street e l'agenzia governativa che si occupa della sicurezza e dello spionaggio delle comunicazioni (Gchq) hanno avvertito di un'ondata di hacker legati alla Russia che mirano a "interrompere o distruggere" le infrastrutture critiche del Paese. Si ritiene infatti che i possibili obiettivi includano cavi Internet, parchi eolici offshore e connettori che trasportano elettricità e gasdotti. Tobias Ellwood, presidente del comitato per la Difesa dei Comuni, ha detto al "The Telegraph" che "abbiamo ora chiaro" l'obiettivo della Russia di minare la sicurezza britannica, e ha chiesto un'espansione delle forze armate sulla scia delle rivelazioni. (Rel)