Medio Oriente: Cisgiordania, scontri tra Forze difesa israeliane e gruppi di palestinesi

- All’alba di questa mattina, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto irruzione nel campo profughi di Nour Shams, a est di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania, arrestando un uomo già in precedenza trattenuto e rilasciato. Lo riferiscono l’agenzia stampa palestinese “Wafa” e l’emittente panaraba con sede a Beirut “Al Mayadeen”, quest'ultima vicina al gruppo libanese Hezbollah. Violenti scontri sono scoppiati nel campo tra le Idf e gruppi palestinesi armati, per arginare i quali le autorità israeliane hanno chiamato rinforzi al campo di Nour Shams. Secondo il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Tulkarem. Le Idf, inoltre, hanno arrestato due giovani palestinesi del villaggio di Jalboun, a nord-est di Jenin. Altri arresti sono stati effettuati a Salem e Deir al Hatab, a est di Nablus. Intanto, scontri armati si sono registrati anche nel villaggio di Beita, vicino Nablus, nel nord della Cisgiordania, dove gruppi di giovani palestinesi hanno sparato contro le Idf. Ieri sera, un altro gruppo di palestinesi armati aveva sparato contro un autobus dove viaggiavano cittadini israeliani, in prossimità del posto di blocco di Zatara, nei pressi di Nablus, successivamente chiuso dalle autorità israeliane. Questo attacco era stato rivendicato dalla Brigata al Fajr, che lo aveva definito una risposta alle incursioni israeliane nella moschea al Aqsa, a Gerusalemme. (Res)