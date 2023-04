Francia: governo rivede previsione sull'inflazione 2023 al 4,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese rivede al sua previsione sull'inflazione del 2023 portandola al 4,9 per cento. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia. L'esecutivo vuole inoltre accelerare la riduzione del debito e del deficit pubblico per il 2027 attraverso tagli della spesa pubblica e una crescita economica più dinamica. Il deficit tra quattro anni dovrebbe così scendere sotto al soglia del 3 per cento del Pil arrivando al 2,7 per cento. L'indebitamento arriverà invece al 108,3 per cento de Pil. "Ne va della credibilità europea della Francia", ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire durante una conferenza stampa. Le prospettive sono contenute nel Piano di stabilità che sarà presentato al Consiglio dei ministri la prossima settimana. (Frp)