Lavoro: sindacati, domani sciopero corrieri Sda con presidi davanti uffici postali

- Sciopero generale, domani, venerdì 21 aprile, per l'intero turno di lavoro di tutti i lavoratori dipendenti e delle imprese affidatarie di appalti e contratti di trasporto e delle agenzie della filiera Sda Express Courier con presidi davanti agli uffici postali di ogni territorio. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "per l'indisponibilità di Sda, azienda del Gruppo Poste Italiane e dell'associazione datoriale Fedit di sottoscrivere il primo accordo di filiera". "Da due anni con l'accordo chiediamo - sottolineano le tre organizzazioni sindacali - l'internalizzazione graduale di tutti i processi produttivi della filiera affidati a facchini e driver, compresi, in particolare, quelli in affidamento alle Agenzie nonché di proseguire nella definizione dell'accordo sindacale per l'inserimento nel capitolato di tutti gli appalti Sda del territorio nazionale, per poter dare nuovi e migliori trattamenti omogenei a tutti i lavoratori dell'intera filiera e contemporaneamente una qualificazione delle aziende appaltatrici insieme ad una loro riduzione numerica. Serve inoltre un accordo sul premio di risultato che sia di riferimento per tutti i lavoratori della filiera degli appalti di almeno 1400 euro l'anno, il trattamento giornaliero della trasferta che garantisca per tutti lo stesso importo minimo così come un ticket restaurant di almeno 8 euro in tutta Italia". "Sda invece - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - continua nella politica del dividere i lavoratori e nel non volere negoziare per unificare i trattamenti divisivi che esistono sul territorio nazionale". (Rin)