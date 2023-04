Sardegna: tutto pronto per la 49esima Sagra degli Agrumi di Muravera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la festa che apre le porte a tutte le altre, che arriva con i germogli della Primavera e investe con i suoi colori e i suoi profumi le vie dell’accoglienza e dell’ospitalità. La Sagra degli agrumi di Muravera, che giunge quest’anno alla sua 49esima edizione, è uno dei più importanti raduni della Sardegna, che mescola tradizione e innovazione, suoni e danze, voci ed emozioni, maschere etniche e folklore per animare un contesto che attrae migliaia di persone affezionate alla grande festa della cultura popolare. La Pro loco “Murera” di Muravera, organizzatore dell’evento in sinergia con il Comune, la Provincia del Sud Sardegna e la Regione Sardegna, ogni anno nutre il cartellone degli appuntamenti con una serie di iniziative d’arte, cultura, tradizioni, spettacolo, mostre e rappresentazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare la rinomata produzione locale, l’economia, il turismo, le bellezze paesaggistiche di un territorio unico e suggestivo per bellezza e peculiarità. (segue) (Rsc)