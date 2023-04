Sardegna: tutto pronto per la 49esima Sagra degli Agrumi di Muravera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’edizione numero 49 si svolgerà da venerdì 21 a martedì 25 aprile. Spazio a degustazioni, laboratori, convegni e tanta musica. Domenica 23 aprile è la data dell’attesa sfilata con i gruppi folk, le etnotraccas, i cavalieri, le amazzoni, la Banda Musicale G.Verdi di Muravera e le maschere tradizionali del Carnevale. L’appuntamento è in via Roma alle ore 10:30. L’esibizione dei gruppi Folk avrà luogo in piazza Europa alle ore 16:30. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta su Sardegna Live e su Videolina. “Quest’anno parteciperanno alla realizzazione della Sagra gli alunni di scuole di diverso ordine e grado - spiega la presidente della Pro loco di Muravera, Daniela Camedda -. Bambini, ragazzi e giovani adulti collaboreranno con i più navigati per due grandi obiettivi: la riuscita di una Sagra indimenticabile che faccia stare bene sia i residenti che i visitatori e la rinascita di Muravera, dopo un periodo buio per tutti, quello della pandemia, che ha impedito l’organizzazione di eventi importanti, fiori all’occhiello di paesi con alle spalle tradizioni di lunga data”. (segue) (Rsc)