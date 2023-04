Sardegna: tutto pronto per la 49esima Sagra degli Agrumi di Muravera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un’edizione importante – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Muravera, Matteo Plaisant - innanzitutto perché precede la 50 esima, quella del prossimo anno, e poi perché rappresenta una vera e propria rinascita dopo la pandemia”. “L’anno scorso la sagra è stata organizzata velocemente e occasionalmente nel mese di maggio – prosegue l’assessore - erano in vigore ancora le restrizioni e non l'abbiamo potuta godere appieno. Quest’anno ci siamo preparati sfruttando il ponte del 25 aprile e con un ampio coinvolgimento delle associazioni e della popolazione, tra cui tutte le scuole di diverso ordine e grado. Ci saranno eventi fino a martedì e i numeri di quest’anno, dagli oltre 1000 figuranti alle 10 etnotraccas e gli 80 cavalli, sono davvero importanti”. “La Sagra segna l’inizio della stagione turistica – conclude l’assessore Plaisant – quindi rappresenta un evento fondamentale per Muravera”. (Rsc)