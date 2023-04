Rai: Floridia (M5s), audizione Urso primo atto commissione Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai "si è riunito questa mattina per avviare i lavori e programmare il calendario delle attività delle prossime settimane. Insieme ai rappresentanti dei gruppi e agli altri componenti dell'ufficio di presidenza è stato convenuto di procedere, come primo atto, alla convocazione del ministro delle Imprese e del made in Italy, Urso, per audirlo anche in vista del prossimo rinnovo del contratto di servizio, fonte principale degli obiettivi che la Rai dovrà perseguire nel prossimo quinquennio". Lo afferma, in una nota, la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, del Movimento cinque stelle, che aggiunge: "La commissione ha individuato nel presidente di Agcom e nei vertici Rai gli altri soggetti da audire successivamente, oltre alle sigle sindacali anche in ragione dello sciopero generale proclamato per il prossimo 26 maggio. È volontà di tutti procedere con speditezza e celerità nelle audizioni e nei lavori della commissione".(Com)