Libia: dipartimento Stato Usa, i leader libici devono mostrare progressi compiuti

- È giunto il momento per i leader della Libia di mostrare i progressi compiuti e la volontà di porre gli interessi della loro nazione al primo posto. Lo ha affermato il dipartimento di Stato degli Usa in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter, in cui Washington ha ribadito il proprio sostegno agli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, tesi a raggiungere il consenso politico necessario a organizzare elezioni il prima possibile.(Lit)