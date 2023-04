© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità della Libia e dei suoi vicini è una priorità per la Francia. Lo ha affermato l'ambasciata francese sottolineando, in un messaggio sul profilo Twitter, che continuerà a sostenere gli sforzi della Missione delle Nazioni Unite in Libia e il lavoro del Comitato militare congiunto 5+5. (Lit)